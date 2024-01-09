За атакою на нафтобазу та енергооб'єкт в російському Орлі стоїть ГУР — ЗМІ

Україна, ймовірно, атакувала російські стратегічні об'єкти у місті Орел.
Атака на нафтобазу та енергооб'єкт у російському місті Орел була спецоперацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело у розвідці.
За словами джерела, за атакою на об'єкти в Орлі стоїть українська військова розвідка.
Водночас співрозмовник видання додав, що спецоперація була проведена за сприяння Міністерства цифрової трансформації України та фонду "Повернись живим".
Атака БПЛА на Орел у Росії
Росіяни 9 січня заявили про атаку безпілотників нібито по нафтобазі у місті Орел, а також по "Ореленерго". Гучно було й у Курській області, там росіяни кажуть про "роботу ППО".
Зазначається, що дрон-камікадзе нібито спробував атакувати нафтобазу "Орелнафтопродукт" в Орлі. Він потрапив у резервуар із паливом, але росіяни стверджують, що "подальшого займання не сталося". Тим часом з місця видніється чорний густий клуб диму.
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