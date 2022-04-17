За блискучу операцію, про яку всі і так знають: Зеленський підвищив командувача ВМС до віцеадмірала

За блискучу операцію, про яку всі і так знають: Зеленський підвищив командувача ВМС до віцеадмірала

Радниця глави ОП уточнила, що командувач ВМС ЗСУ отримав нове звання "за блискучу операцію, про яку всі і так знають".

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №246 про відвищення у військовому званні командувача Військово-Морських сил Збройних сил України Олексія Неїжпапу за "блискучу операцію, про яку всі і так знають".

Указ про присвоєння звання з'явився на сайті Офісу президента 16 квітня.

"Присвоїти військове звання віцеадмірала контрадміралу Неїжпапі Олексію Леонідовичу – командувачу Військово-Морських Сил Збройних Сил України", - йдеться в указі голови держави.

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Радниця глави ОП Вікторія Страхова на своїй сторінці у Facebook уточнила, за що Зеленський підвищив Олексію Неїжпапі. Офіційно ж не повідомлялося про причину присвоєння звання віцеадмірала контрадміралу.

"Верховний Головнокомандувач Президент України Володимир Зеленський 16 квітня 2022 присвоїв звання віце-адмірала командувачу ВМС ЗСУ Олексію Леонідовичу Неїжпапі. Й усі знають, за яку блискавичну операцію! Наш справжній козак на воді!" - зазначила Страхова.

Нагадаємо, на крейсері "Москва" 13 квітня виникла пожежа через влучання українських ракет "Нептун". Після цього корабель почав тонути. Натомість у РФ стверджують, що нібито на крейсері вибухнув боєприпас. Ввечері 14 квітня в Міноборони Росії офіційно підтвердили, що крейсер "Москва" потонув під час шторму в Чорному морі.

Натомість у Міністерстві оборони США підтвердили, що крейсер потонув через влучання українських ракет, а не детонацію боєприпасів.

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