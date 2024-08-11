Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

За будь-якої загрози тікають: полонений строковик з Курщини про "героїзм" кадирівців (відео)

За будь-якої загрози тікають: полонений строковик з Курщини про "героїзм" кадирівців (відео)

Російський строковик Євген Ковилкін

Інший строковик розповів, що нібито кадирівцям їхнє командування наказало не гинути марно, бо за Курську область мають помирати "рускіє".

Російський строковик добровільно здався в український полон і розповів, як кадирівці тікають з бойових позицій у Курській області.

Про це пише InformNapalm.

Російський строковик Євген Ковилкін 2001 р.н, який проходив службу в 488 полку, – один із тих численних військових РФ у Курській області, хто добровільно здався в полон ЗСУ.

"Я – строковик. Стояв на опорнику біля селища Свердліково. На сусідньому опорнику стояв "Ахмат". При нашому оточенні вони втекли, бо, як кажуть хлопці, Кадиров сказав чеченцям не здаватися (в полон – Ред.). Тому у разі будь-якої загрози вони тікають. Тому через це взяли в полон нас", – заявив російський строковик Ковилкін.

Бої на Курщині: полонений строковик розповів, як кадирівці накивали п'ятами

Бої на Курщині: полонений строковик розповів, як кадирівці накивали п'ятами

Те ж саме розповідає український військовий, що веде Телеграм-канал "Думки Фронтовика". 

"Полонений кадирівець сказав, що політика його командування: "Не навʼязувати важкі бої і берегти особовий склад, в будь-яких важких контактах відходити, бо за цю територію мають гинути росіяни", – йдеться в повідомленні.

©

"Самі російські строковики повідомляли, що були дуже раді, коли кадирівці втекли від наступу ЗСУ в Курській області на кілька кілометрів від лінії бойових дій. Ахматівці всіляко принижували російських строковиків, і це тривало вже більше 3-х місяців, як тільки кадировців на початку травня перекинули на Курський напрямок. Тепер строковики радісно здаються в полон і вважають ЗСУ визволителями", – пише InformNapalm.

Нагадаємо, російський строковик з Курщини здав ЗСУ позиції кадировців, які його ґвалтували.

Ще одного строковика, який говорив правду про богузство бойовиків "Ахмат", кадирівці викрали і примусили вибачатися на камеру.

Раніше повідомлялося, що у Курській області до полону потрапило багато росіян, серед них — строковики.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація