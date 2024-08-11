За будь-якої загрози тікають: полонений строковик з Курщини про "героїзм" кадирівців (відео)

Інший строковик розповів, що нібито кадирівцям їхнє командування наказало не гинути марно, бо за Курську область мають помирати "рускіє".

Російський строковик добровільно здався в український полон і розповів, як кадирівці тікають з бойових позицій у Курській області.

Про це пише InformNapalm.

Російський строковик Євген Ковилкін 2001 р.н, який проходив службу в 488 полку, – один із тих численних військових РФ у Курській області, хто добровільно здався в полон ЗСУ.

"Я – строковик. Стояв на опорнику біля селища Свердліково. На сусідньому опорнику стояв "Ахмат". При нашому оточенні вони втекли, бо, як кажуть хлопці, Кадиров сказав чеченцям не здаватися (в полон – Ред.). Тому у разі будь-якої загрози вони тікають. Тому через це взяли в полон нас", – заявив російський строковик Ковилкін.

Бої на Курщині: полонений строковик розповів, як кадирівці накивали п'ятами

Те ж саме розповідає український військовий, що веде Телеграм-канал "Думки Фронтовика".

"Полонений кадирівець сказав, що політика його командування: "Не навʼязувати важкі бої і берегти особовий склад, в будь-яких важких контактах відходити, бо за цю територію мають гинути росіяни", – йдеться в повідомленні.

"Самі російські строковики повідомляли, що були дуже раді, коли кадирівці втекли від наступу ЗСУ в Курській області на кілька кілометрів від лінії бойових дій. Ахматівці всіляко принижували російських строковиків, і це тривало вже більше 3-х місяців, як тільки кадировців на початку травня перекинули на Курський напрямок. Тепер строковики радісно здаються в полон і вважають ЗСУ визволителями", – пише InformNapalm.

Нагадаємо, російський строковик з Курщини здав ЗСУ позиції кадировців, які його ґвалтували.

Ще одного строковика, який говорив правду про богузство бойовиків "Ахмат", кадирівці викрали і примусили вибачатися на камеру.

Раніше повідомлялося, що у Курській області до полону потрапило багато росіян, серед них — строковики.

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