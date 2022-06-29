"Притягнути Росію до відповідальності за тероризм": Зеленський назвав кількість випущених по Україні ракет

"Притягнути Росію до відповідальності за тероризм": Зеленський назвав кількість випущених по Україні ракет

Станом на вечір 28 червня загальна кількість російських ракет, які вдарили по містах України, становить вже 2811.

Росія відповідатиме за всі акти державного тероризму.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Щойно я взяв участь у спеціальному засіданні Ради безпеки ООН, яке було скликане на прохання України. Скликано Албанією – ця держава головує в Радбезі. Ми задіяли усі міжнародні важелі, щоб притягнути Росію до відповідльності за державний тероризм. За все зроблене російською армією проти українців в Кременчуці, в Очакові, в Лисичанську, в Харкові, в Дніпрі, в багатьох-багатьох інших містах України", – заявив президент.

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"Станом на цей вечір загальна кількість російських ракет, які ударили по наших містах, вже 2811; а скільки ще авіабомб, скільки артилерійських снарядів..." – додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія повинна бути виключена з Радбезу ООН.

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