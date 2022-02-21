За чотири дні окупанти пошкодили понад сто будинків біля лінії розмежування на Донбасі: деталі

За чотири дні окупанти пошкодили понад сто будинків біля лінії розмежування на Донбасі: деталі

Чотири особи дістали контузії та мінно-вибухові поранення.

Поблизу лінії розмежування на Донбасі за останні чотири дні окупанти обстрілами пошкодили 104 домоволодіння мирних жителів.

Про це у Facebook повідомив керівник гуманітарної місії "Пролісок" Євген Каплін.

"З початку ескалації бойових дій, протягом останніх чотирьох днів, поблизу лінії розмежування на підконтрольній уряду України території було пошкоджено 104 домоволодіння мирних жителів. Чотири особи дістали контузії та мінно-вибухові поранення", - написав у повідомленні Каплін.

У ніч проти 20 лютого та неділю, 21 лютого в ході обстрілів з важкого озброєння на лінії розмежування було пошкоджено 22 будинки мирних мешканців: у Новогнатівці - 14, Побєді - чотири. Також пошкодження отримали по одному будинку в населених пунктах Славне, Південне, Малинове, Луганське тощо.

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Нагадаємо, що у Новгнатівці осколками пошкоджено один цивільний автомобіль, пошкоджено лінії електропередач та газопровід, уламками пошкоджено трансформатор.

Жителі села залишилися без електроенергії та газового постачання, через що температура в будинках падає, люди не можуть приготувати їжу.

Уламками пошкоджено фасад, димоходу та покрівлю фельдшерського пункту.

Близько 20 людей, включаючи дітей, провели ніч у необладнаному бомбосховищі, розташованому в підвалі Новогнатівської школи.

Це другий масований обстріл Новогнатівки з мінометів та артилерії за останні дві доби. Минулої ночі під час обстрілу цього населеного пункту постраждали 19 домогосподарств, а в будівлі школи вибуховою хвилею вибило скло.

Нагадаємо, командування російських окупаційних військ розміщує артилерію та бронетехніку серед житлових будинків на Донбасі і звідти обстрілює наші мирні населені пункти. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. "Це поведінка злочинців, які провокують нас на помилки. Ворог чудово знає, що ми маємо усі підстави відповідати, згідно зі ст. 51 Статуту ООН. І ми не залишаємо дії окупаційних військ безкарними", - зазначив він.

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