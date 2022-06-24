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За чотири місяці повномасштабної війни Росія випустила понад 70 ракет по Одеській області

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За чотири місяці повномасштабної війни Росія випустила понад 70 ракет по Одеській області

Фото: Associated Press

За чотири місяці повномасштабної війни російські окупанти випустили понад 70 ракет по Одеській області.

Про це з посилання на прокуратуру області повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Задокументували 42 випадки обстрілів російськими військовими, з них 33 – ракетною зброєю.

Внаслідок ракетних ударів в Одеській області загинули 10 цивільних, серед яких одна дитина. Поранення отримали 29 людей. Кількість загиблих військовослужбовців не розголошується, зазначив Братчук.

Він додав, що окупанти також пошкодили майно близько 300 мешканців області, повністю знищили 12 житлових будинків та квартир.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 121-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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