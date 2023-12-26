За чотири місяці знищено 20% Чорноморського флоту РФ: голова Міноборони Великої Британії – про "Новочеркаськ"

Панування Росії в Чорному морі зараз під загрозою, і нова коаліція морських сил на чолі з Великою Британією та Норвегією допомагає забезпечити перемогу України на морі.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що ураження російського десантного корабля "Новочеркаськ" у порту Феодосії спростовує твердження про нібито "глухий кут" у війні в Україні.

Про це повідомив Шаппс у Twitter (X).

За словами британського міністра, знищення корабля Чорноморського флоту "демонструє, що ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла у глухий кут, помиляються!"

"Вони не помітили, що за останні чотири місяці було знищено 20% Чорноморського флоту Росії", – додав він.

"Панування Росії в Чорному морі зараз під загрозою, і нова коаліція морських сил на чолі з Великою Британією та Норвегією допомагає забезпечити перемогу України на морі", – підсумував Шаппс.

This latest destruction of Putin's navy demonstrates that those who believe there's a stalemate in the Ukraine war are wrong!



They haven't noticed that over the past 4 months 20% of Russia's Black Sea Fleet has been destroyed.



Russia's dominance in the Black Sea is now… https://t.co/F6zRmA9Kwx — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) December 26, 2023

Нагадаємо, вночі 26 грудня у Феодосії було знищено десантний корабель РФ "Новочеркаськ". Після потужних вибухів сталася масштабна пожежа. Крім того, відбувалася сильна детонація.

Повітряні сили поінформували, що корабель Чорноморського флоту атакували крилатими ракетами. Втім, якими саме – не уточнили.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТАК ЩЕ НЕ ВИБУХАЛО! Знищено русскій воєнний корабль "Новочеркасск", який перевозив "шахеди"!

ТСН.ua зібрав перелік кораблів Чорноморського флоту, які Росія втратила від 24 лютого 2022 року.

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