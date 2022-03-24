За цією війною може прийти глобальна продовольча криза - Зеленський

Президент підкреслив, що за продовольчою кризою послідує політична дестабілізація.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні – це тільки початок, і за цією війною може прийти глобальна продовольча криза.

Про це президент сказав під час відеоконференції з представниками Групи Семи.

"Чим довше не буде миру на українській землі, тим менше продовольства отримає світовий ринок, а отже у багатьох країнах Азії, Африки, в Європі навіть, можуть виникнути надзвичайні проблеми з доступом до базових продуктів, з цінами на продовольство", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що це однозначно завершиться політичною дестабілізацією.

"Може в цьому також мета російського керівництва, мені це невідомо. Ми всі повинні діяти негайно. Негайно зупиняти російські війська, прибрати їх з території України", - наголосив президент.

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