За декілька днів до поразки Путіна Лукашенко може перейти на бік України — Піонтковський

Політолог переконаний, що Олександр Лукашенко не оголошуватиме мобілізацію у Білорусі, а "петлятиме", як і всі останні 25 років.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко може перейти на бік України за кілька днів до поразки російського диктатора Володимира Путіна.

Таку думку російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський висловив в інтерв'ю "Радіо НВ".

Піонтковський зазначив, що Лукашенко не оголошуватиме мобілізацію у Білорусі, а "петлятиме", як і всі останні 25 років.

За словами політолога, білоруський диктатор дуже боїться, що Путін будь-якої миті може його вбити "і тому він грає у відчайдушну гру".

"Йому довелося погодитися на введення російських військ, але білорусів він ніколи не відправить (воювати в Україну – ред.) і мобілізацію не проведе, тому що він чудово знає настрої, насамперед білоруських військових. Ще на початку війни він отримав соціологію, яка каже: 80% військовослужбовців Білорусі категорично проти участі у цій війні", — пояснив Піонтковський.

Водночас, за його словами, Лукашенко не зміг перешкодити приходу російських військ до Білорусі.

"І я думаю, це викличе велике соціальне невдоволення в Білорусі, оскільки це ті самі війська, напевно, що здійснювало "подвиги" в Бучі та Ірпені. І білоруси, звісно, не хочуть бачити цих бандитів на своїй території", - зазначив політолог.

Піонтковський спрогнозував, що Лукашенко "пропетляє до останнього моменту і за два дні до повної поразки Путіна він може навіть перейти на бік України" — так само, як під час Другої світової війни, кілька латиноамериканських держав оголосили війну Німеччині 29 квітня, за день до самогубства Гітлера.

"За день до самогубства Путіна, Лукашенко, можливо, оголосить йому війну. Раніше він не встигне, але й не пізніше. Він не хоче бути на лаві підсудних процесу над головними воєнними злочинцями. Він навіть хоче отримати орден перемоги", — підсумував політолог.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив те, що його країна бере участь у так званій спеціальній військовій операції. Проте Лукашенко наголосив, що під час бойових дій вони "нікого не вбивають".

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