За день до війни: чому Рада спромоглася проголосувати за надзвичайний стан лише о 22:00

Видання "Українська правда" пише хронологію подій передодні російської навали.

"Вранці, 23 лютого, секретар РНБО повіз до Ради на затвердження указ президента, де йшлося лише про надзвичайний стан по всій країні й не було жодного слова про воєнний стан на Донбасі. Однак у Раді створена минулого вечора "оборонна коаліція" розсипалася, не проіснувавши і дня. Більшість опозиційних фракцій, які ще напередодні обіцяли всіляку підтримку, почали сперечатись із владою", - пише видання.

"Петро, Тимошенко і "Голос" вимагали забрати з указу пункти про партії й обмеження роботи ЗМІ. Але Смірнов (заступник глави ОПУ – ред.) вперся, що указ має бути в тому вигляді, як це написано в законі", – згадує співрозмовник УП у керівництві парламенту.

Місцем пошуку рішення став кабінет голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Голови фракцій добивалися зміни президентського указу, переписували речення, уточнювали формулювання.

Час минав, закінчилося ранкове засідання, минула перерва, настало вечірнє засідання, а результату від "оборонної коаліції" не було.

Якоїсь миті секретар Данілов не витримав і досить різко осадив депутатів: "Ми можемо з вами тут до кожної коми чіплятися. Але ви ж розумієте, що завтра, може, доведеться уже воєнний стан голосувати? Тому давайте щось вирішувати".

Це на мить зупинило суперечки, але ненадовго. В підсумку Рада спромоглась проголосувати за надзвичайний стан ледь не о десятій вечора.

"Усе це виглядало досить гротескно, особливо на тлі переданих Штатами в Київ нових розвідданих: Росія остаточно завершила приготування і може напасти", - зазначає видання.

5 вересня — 194-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Окупанти продовжують атакувати українські міста, вбивати мирних жителів.

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