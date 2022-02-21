За день окупанти понад пів сотні разів порушили "тишу": четверо бійців ООС отримали осколкові поранення

За день окупанти понад пів сотні разів порушили "тишу": четверо бійців ООС отримали осколкові поранення

Також, зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Станом на 17 годину 21 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 54 порушення, 45 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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Про це повідомляє у вечірньому зведенні пресцентр Операції об'єднаних сил.

Так, російсько-окупаційні війська обстріляли:

Двічі Талаківку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Піщевик - з мінометів калібру 120 мм.

П'ять разів Водяне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Двічі Красногорівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Мемрик - з артилерії калібру 152 мм.

Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм.

П'ять разів Щастя - мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Три рази Лебединське – БпЛА ВОГ-17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Чермалик - з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Кам'янку - з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Новолуганське - з мінометів калібру 120 мм.

Новоселівка друга – з протитанкових керованих ракетних комплексів.

Двічі Новомихайлівку - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі Лопаскине - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Двічі Гнутове - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Врубівка - з артилерії калібру 152 мм.

Павлопіль – з станкових протитанкових гранатометів.

Двічі Зайцеве - з мінометів калібру 120 мм.

Чотири рази Піски - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.

Миколаївку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Верхньоторецьке - з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Троїцьке – з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Луганське - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм.

Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів.

Двічі Гранітне - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Мар'їнку - з мінометів калібру 120 мм.

Опитне - з мінометів калібру 120 мм.

Широкіне - з мінометів калібру 120 мм.

Причепільвку - з мінометів калібру 82 мм.

Нью Йорк - з мінометів калібру 82 мм.

Новотошківське - з мінометів калібру 120 мм.

Також, зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок обстрілів четверо військовослужбовців ООС отримали осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров'я різної важкості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу лінії розмежування на Донбасі за останні чотири дні окупанти обстрілами пошкодили 104 домоволодіння мирних жителів. Чотири особи дістали контузії та мінно-вибухові поранення.

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