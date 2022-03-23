За день після відновлення Renault знову припинив роботу заводу в Москві

У компанії ще не вирішили, як бути із АвтоВАЗом.

Французький автовиробник Renault знову вирішив припинити роботу заводу в Москві.

Про це йдеться на сайті компанії. Втім, на засіданні Ради директорів ще не вирішили, як бути із АвтоВАЗом.

"Що стосується частки в АвтоВАЗі, Renault Group оцінює доступні варіанти з урахуванням поточної ситуації, діючи відповідально щодо до своїх 45 тисяч співробітників в Росії", - йдеться в повідомленні.

Представники компанії додали, що Renault Group "вже вживає необхідних заходів для дотримання міжнародних санкцій".

Нагадаємо, 28 лютого Renault припинив виробництво на заводі у Москві, заявивши, що це сталося через "вимушену зміну наявних логістичних маршрутів". Втім, 21 березня компанія відновила роботу.

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