За день поховали одразу 200 окупантів-дисантників: армія РФ зазнає втрат в Україні

У РФ 28 березня поховали 200 окупантів однієї із бригад.
Російські окупанти продовжують зазнавати втрат в Україні. У РФ пройшло прощання із орієнтовно 200 окупантами із 83-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ 30 березня.
"Противник продовжує зазнавати значних втрат. За наявною інформацією, 28 березня, в пункті постійної дислокації 83-ї окремої десантно-штурмової бригади пройшла церемонія прощання з загиблими військовослужбовцями. Їх число орієнтовно складає 200 осіб", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські війська мають значні проблеми із бойовою технікою, яка була виведена з тривалого зберігання.
Читайте також:
- У Росії представили викривлену версію переговорів у Стамбулі: Київ пішов компроміси в усьому, а Москва — ні
- Розбиті вщент вулиці і мертві мирні мешканці: з’явилося моторошне відео наслідків "русского мира" в Ірпені
- Російська сторона розглядає переговори у Стамбулі як "позитивне просування вперед" - Лавров