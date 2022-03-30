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За день поховали одразу 200 окупантів-дисантників: армія РФ зазнає втрат в Україні

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За день поховали одразу 200 окупантів-дисантників: армія РФ зазнає втрат в Україні

Техніка окупантів

У РФ 28 березня поховали 200 окупантів однієї із бригад.

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат в Україні. У РФ пройшло прощання із орієнтовно 200 окупантами із 83-ї окремої десантно-штурмової бригади. 

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ 30 березня. 

"Противник продовжує зазнавати значних втрат. За наявною інформацією, 28 березня, в пункті постійної дислокації 83-ї окремої десантно-штурмової бригади пройшла церемонія прощання з загиблими військовослужбовцями. Їх число орієнтовно складає 200 осіб", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, російські війська мають значні проблеми із бойовою технікою, яка була виведена з тривалого зберігання.

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