За добу 13 березня число українських біженців зросло ще майже на 200 тисяч

За добу 13 березня число українських біженців зросло ще майже на 200 тисяч

Майже 2,7 млн українських біженців виїхали через війну з РФ.

Кількість людей, які втекли з України після російського вторгнення 24 лютого, зараз становить майже 2,7 мільйона.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило про 2 698 280 людей, які покинули Україну станом на неділю, 13 березня.

Число біженців зросло більш ніж на 100 700 від зафіксованого в суботу.

Згідно з даними УВКБ ООН, Польща приймає найбільше українських біженців - причому 1 655 503 перейшли кордон з країною з моменту вторгнення.

У звʼязку із війною Росії проти України українські громадяни можуть звертатися за міжнародним захистом в ЄС. Окрім відомого статусу біженця актуальним став ще один інструмент – «тимчасовий захист».

ТСН.ua