За добу 13 березня число українських біженців зросло ще майже на 200 тисяч

Майже 2,7 млн українських біженців виїхали через війну з РФ.
Кількість людей, які втекли з України після російського вторгнення 24 лютого, зараз становить майже 2,7 мільйона.
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило про 2 698 280 людей, які покинули Україну станом на неділю, 13 березня.
Число біженців зросло більш ніж на 100 700 від зафіксованого в суботу.
Згідно з даними УВКБ ООН, Польща приймає найбільше українських біженців - причому 1 655 503 перейшли кордон з країною з моменту вторгнення.
У звʼязку із війною Росії проти України українські громадяни можуть звертатися за міжнародним захистом в ЄС. Окрім відомого статусу біженця актуальним став ще один інструмент – «тимчасовий захист».
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