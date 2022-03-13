Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

За добу 13 березня число українських біженців зросло ще майже на 200 тисяч

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
За добу 13 березня число українських біженців зросло ще майже на 200 тисяч

УНІАН

Майже 2,7 млн українських біженців виїхали через війну з РФ.

Кількість людей, які втекли з України після російського вторгнення 24 лютого, зараз становить майже 2,7 мільйона.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило про 2 698 280 людей, які покинули Україну станом на неділю, 13 березня.

Число біженців зросло більш ніж на 100 700 від зафіксованого в суботу.

Згідно з даними УВКБ ООН, Польща приймає найбільше українських біженців - причому 1 655 503 перейшли кордон з країною з моменту вторгнення.

У звʼязку із війною Росії проти України українські громадяни можуть звертатися за міжнародним захистом в ЄС. Окрім відомого статусу біженця актуальним став ще один інструмент – «тимчасовий захист».

© ТСН.ua
ТСН.ua

Читайте також:

Наступна публікація