За добу бойовики 14 разів гатили по українських позиціях: ситуація на Донбасі

За добу бойовики 14 разів гатили по українських позиціях: ситуація на Донбасі

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Протягом суботи, 3 липня, на передовій на Донбасі підтримувані Росією бойовики 14 разів обстріляли українські позиції. У неділю, 4 липня від початку доби до сьомої години ранку, - ще тричі. Втрат серед бійців ЗСУ немає.

Про це йдеться в ранковому зведенні пресслужби Об’єднаних сил.

Де відбулися обстріли бойовиків по українських позиціях 3 липня на Донбасі:

Біля населеного пункту Невельське збройні формування Російської Федерації тричі обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.

В районі Чермалика бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Опитного - з протитанкових ракетних комплексів.

Поблизу Золотого-4 - тричі зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

У районі Новотошківського - з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Світлодарська - зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів

Біля Пісків - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Водяного на Приазов’ї - з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

У напрямку Катеринівки - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Авдіївки - з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Де відбулися обстріли бойовиків по українських позиціях 4 липня на Донбасі:

Поблизу Водяного на Приазов’ї - двічі з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Біля Авдіївки - з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає. На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовими", - зазначили в штабі ООС.

Раніше Головне управління розвідки України повідомило, що командування ЗС РФ посилює підготовку до застосування з’єднань і частин оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

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