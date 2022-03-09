За добу до України повернулися 12 тисяч українців, більшість - чоловіки, які йдуть на службу

За добу до України повернулися 12 тисяч українців, більшість - чоловіки, які йдуть на службу

Ще понад 2 тисячі - це іноземці.

За минулу добу до України прибули 14,5 тисячі осіб і майже 12 тисяч з них – українці, більшість з яких чоловіки, що планують долучитися до сил оборони.

Зазначила Державна прикордонна служба України .

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"Пишаємося земляками, які їдуть боронити свою Батьківщину", - додали у відомстві.

Нагадаємо, що за даними прикордонників за час війни до України повернулись понад 145 тисяч людей, більшість із яких - це чоловіки призовного віку.

Також до України прибувають закордонні добровольці, які допомагають у війні із росіянами. Усім бажаючим максимально спростили правила перетину українського кордону. Добровольці прибувають не з порожніми руками, а з новітніми протитанковими комплексами, які здатні миттю знищувати російські колони танків.

Серед добровольців вже відзначились сусіди з Польщі. Вони вщент розбили російську колону на підступах до одного з населених пунктів.