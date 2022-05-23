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За добу із Маріуполя до "фільтраційного" табору вивезли понад 250 людей, серед них діти

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За добу із Маріуполя до "фільтраційного" табору вивезли понад 250 людей, серед них діти

Фото: t.me/andriyshTime/708?single

Таку кількість людей та дітей вивезли протягом 22 травня.

Вчора з Маріуполя до "фільтраційного" табору в селі Безіменне Донецької області доправили 257 маріупольців, серед них 30 дітей. 

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.   

"Вчора з Маріуполя до с. Безіменне депортовано 257 людей, зокрема 30 дітей", - написав він

Він також додав, що із сіл Нікольське та Безіменне депортації до Росії чи в тимчасово окупований Донецьк не зафіксовано "через вихідний день у фільтраційних пунктах".

Нагадаємо, вчителька з Маріуполя розповіла про допити у фільтраційному таборі.

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