За добу із Маріуполя до "фільтраційного" табору вивезли понад 250 людей, серед них діти

За добу із Маріуполя до "фільтраційного" табору вивезли понад 250 людей, серед них діти

Таку кількість людей та дітей вивезли протягом 22 травня.

Вчора з Маріуполя до "фільтраційного" табору в селі Безіменне Донецької області доправили 257 маріупольців, серед них 30 дітей.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"Вчора з Маріуполя до с. Безіменне депортовано 257 людей, зокрема 30 дітей", - написав він

Він також додав, що із сіл Нікольське та Безіменне депортації до Росії чи в тимчасово окупований Донецьк не зафіксовано "через вихідний день у фільтраційних пунктах".

Нагадаємо, вчителька з Маріуполя розповіла про допити у фільтраційному таборі.

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