За добу із Маріуполя до "фільтраційного" табору вивезли понад 250 людей, серед них діти

Таку кількість людей та дітей вивезли протягом 22 травня.
Вчора з Маріуполя до "фільтраційного" табору в селі Безіменне Донецької області доправили 257 маріупольців, серед них 30 дітей.
Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.
"Вчора з Маріуполя до с. Безіменне депортовано 257 людей, зокрема 30 дітей", - написав він
Він також додав, що із сіл Нікольське та Безіменне депортації до Росії чи в тимчасово окупований Донецьк не зафіксовано "через вихідний день у фільтраційних пунктах".
Нагадаємо, вчителька з Маріуполя розповіла про допити у фільтраційному таборі.
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