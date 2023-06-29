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За добу ліквідовано 680 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати армії РФ

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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За добу ліквідовано 680 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати армії РФ

Генштаб повідомив про втрати окупантів 29 червня / Фото: Associated Press

ЗСУ знищили 27 артилерійських систем.

Генеральний штаб ЗСУ 29 червня опублікував нові дані щодо втрат російських окупантів на війні проти України. Захисники України за добу ліквідували 680 окупантів та знищили багато озброєння. 

Про це йдеться у повідомленні Генштабу. 

Загальні бойові втрати армії РФ від 24 лютого 2022 року:

  • особового складу 227780 (+680) осіб ліквідовано.
  • танків ‒ 4038 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7857 (+10) од,
  • артилерійських систем – 4116 (+27) од,
  • РСЗВ – 627 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 388 (+1) од,
  • літаків – 315 (+1) од,
  • гелікоптерів – 308 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3513 (+14),
  • крилаті ракети ‒ 1261 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6780 (+6) од,
  • спеціальна техніка ‒ 569 (+6).

Нагадаємо, за даними Генштабу станом на ранок 29 червня противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.

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Дата публікації
Перегляди
396
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