За добу ліквідовано 960 росіян: втрати РФ армії вже перевалили за 166 тисяч

Від 24 лютого 2022-го до 21 березня 2023-го ЗСУ знищили 166 570 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 960 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно складають:

особового складу - близько 166 570 (+960) осіб ліквідовано,

танків - 3552 (+15) од,

бойових броньованих машин - 6879 (+10) од,

артилерійських систем - 2586 (+9) од,

РСЗВ - 507 (+0) од,

засоби ППО - 270 (+0) од,

літаків - 305 (+0) од,

гелікоптерів - 290 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2167 (+7),

крилаті ракети - 907 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5428 (+12) од,

спеціальна техніка - 266 (+1).

Нагадаємо, розпочалась 391 доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом минулої доби ЗСУ відбили понад 120 атак окупантів на п'яти напрямках. Основною метою противника протягом минулої доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

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