За добу ліквідовано майже 650 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Знищено ще один російський вертоліт.

Станом на ранок 22 червня 2023-го ЗСУ знищили 222 650 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 650 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 222 650 (+650) осіб ліквідовано,

танків - 4013 (+7) од,

бойових броньованих машин - 7783 (+12) од,

артилерійських систем - 3941 (+21) од,

РСЗВ - 617 (+2) од,

засоби ППО - 376 (+1) од,

літаків - 314 (+0) од,

гелікоптерів - 307 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3438 (+10),

крилаті ракети - 1214 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6678 (+11) од,

спеціальна техніка - 539 (+0).

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 21 червня, противник завдав ракетного та 44 авіаційних ударів. Армія РФ і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

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