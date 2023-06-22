Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

За добу ліквідовано майже 650 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
2801
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
За добу ліквідовано майже 650 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Втрати армії РФ станом на 22 червня 2023-го становлять 222 650 солдатів. / Фото: Associated Press

Знищено ще один російський вертоліт.

Станом на ранок 22 червня 2023-го ЗСУ знищили 222 650 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 650 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 222 650 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків - 4013 (+7) од,
  • бойових броньованих машин - 7783 (+12) од,
  • артилерійських систем - 3941 (+21) од,
  • РСЗВ - 617 (+2) од,
  • засоби ППО - 376 (+1) од,
  • літаків - 314 (+0) од,
  • гелікоптерів - 307 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3438 (+10),
  • крилаті ракети - 1214 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6678 (+11) од,
  • спеціальна техніка - 539 (+0).

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 21 червня, противник завдав ракетного та 44 авіаційних ударів. Армія РФ і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2801
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація