За добу ліквідовано майже 700 окупантів: Генштаб про нові втрати РФ у війні

Від 24 лютого 2022-го до 20 квітня 2023-го ЗСУ знищили 184 420 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 670 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько/ about 184 420 (+670) осіб ліквідовано,

танків - 3667 (+2) од,

бойових броньованих машин - 7120 (+10) од,

артилерійських систем - 2825 (+6) од,

РСЗВ - 539 (+1) од,

засоби ППО - 285 (+0) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 293 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2386 (+10),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5707 (+15) од,

спеціальна техніка - 332 (+2).

Нагадаємо, розпочалася 421 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби підрозділи ЗСУ відбили понад 55 атак противника.

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