За добу ліквідовано майже пів тисячі окупантів: Генштаб про нові втрати РФ у війні

Знищено ще три російські танки.

Від 24 лютого 2022-го до 14 квітня 2023-го ЗСУ знищили 181 550 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 460 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 181 550 (+460) осіб ліквідовано,

танків - 3653 (+3) од,

бойових броньованих машин - 7073 (+4) од,

артилерійських систем - 2785 (+1) од,

РСЗВ - 535 (+0) од,

засоби ППО - 283 (+0) од,

літаків - 307 (+0) од,

гелікоптерів - 293 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2339 (+0),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5646 (+6) од,

спеціальна техніка - 324 (+3).

Нагадаємо, армія агресорки росії продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. Протягом минулої доби було відбито 56 атак ворога.

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