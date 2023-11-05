За добу ліквідовано майже тисячу загарбників: Генштаб назвав втрати РФ

Росіяни втратили ще вісім танків та два засоби ППО.

Станом на 5 листопада 2023 року ЗСУ знищили 305 090 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 990 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько - 305 090 (+990) осіб,

танків - 5284 (+8) од,

бойових броньованих машин - 9953 (+14) од,

артилерійських систем - 7375 (+12) од,

РСЗВ - 867 (+6) од,

засоби ППО - 570 (+2) од,

літаків - 322 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5534 (+0),

крилаті ракети - 1554 (+3),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни -1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9730 (+14) од,

спеціальна техніка - 1047 (+9)

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували російського командира козачого батальйону "Терек" із позивним "Кедр". Він встиг взяти участь у війнах в Афганістані та Чечні, а також охоче долучився до так званої "СВО".

Читайте також: