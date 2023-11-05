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За добу ліквідовано майже тисячу загарбників: Генштаб назвав втрати РФ

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Олена КапнікОлена Капнік
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За добу ліквідовано майже тисячу загарбників: Генштаб назвав втрати РФ

Станом на 5 листопада 2023-го знищено 305 тис. окупантів. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили ще вісім танків та два засоби ППО.

Станом на 5 листопада 2023 року ЗСУ знищили 305 090 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 990 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько - 305 090 (+990) осіб,
  • танків - 5284 (+8) од,
  • бойових броньованих машин - 9953 (+14) од,
  • артилерійських систем - 7375 (+12) од,
  • РСЗВ - 867 (+6) од,
  • засоби ППО - 570 (+2) од,
  • літаків - 322 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5534 (+0),
  • крилаті ракети - 1554 (+3),
  • кораблі /катери - 20 (+0) од,
  • підводні човни -1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9730 (+14) од,
  • спеціальна техніка - 1047 (+9)
  • Нагадаємо, ЗСУ ліквідували російського командира козачого батальйону "Терек" із позивним "Кедр".  Він встиг взяти участь у війнах в Афганістані та Чечні, а також охоче долучився до так званої "СВО".

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Дата публікації
Перегляди
684
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