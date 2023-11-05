За добу ліквідовано майже тисячу загарбників: Генштаб назвав втрати РФ

Росіяни втратили ще вісім танків та два засоби ППО.
Станом на 5 листопада 2023 року ЗСУ знищили 305 090 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 990 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько - 305 090 (+990) осіб,
- танків - 5284 (+8) од,
- бойових броньованих машин - 9953 (+14) од,
- артилерійських систем - 7375 (+12) од,
- РСЗВ - 867 (+6) од,
- засоби ППО - 570 (+2) од,
- літаків - 322 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5534 (+0),
- крилаті ракети - 1554 (+3),
- кораблі /катери - 20 (+0) од,
- підводні човни -1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9730 (+14) од,
- спеціальна техніка - 1047 (+9)
- Нагадаємо, ЗСУ ліквідували російського командира козачого батальйону "Терек" із позивним "Кедр". Він встиг взяти участь у війнах в Афганістані та Чечні, а також охоче долучився до так званої "СВО".