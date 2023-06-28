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За добу ліквідовано понад 900 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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За добу ліквідовано понад 900 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Станом на ранок 27 червня 2023 року знищено 227 100 солдатів армії Російської Федерації / Фото: Associated Press

Знищено ще один засіб ППО.

Станом на ранок 27 червня 2023 року ЗСУ знищили 227 100 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 930 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ від 24 лютого 2022 року:

  • особового складу - близько 227 100 (+930) осіб ліквідовано,
  • танків - 4036 (+0) од.,
  • бойових броньованих машин - 7847 (+13) од.,
  • артилерійських систем - 4089 (+6) од.,
  • РСЗВ - 627 (+1) од.,
  • засобів ППО - 387 (+1) од.,
  • літаків - 314 (+0) од.,
  • гелікоптерів - 308 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3499 (+7) од.,
  • крилатих ракет - 1261 (+0) од.,
  • кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6774 (+2) од.,
  • спеціальної техніки - 563 (+0) од..

Нагадаємо, розпочалася 490-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Окупанти завдають ударів по населених пунктах України, здійснюють обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. На фронті тривають важкі бої. Протягом доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

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Дата публікації
Перегляди
1106
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