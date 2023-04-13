За добу ліквідовано понад пів тисячі росіян: втрати РФ перевалили за 180,5 тис.

Від 24 лютого 2022-го до 13 квітня 2023-го ЗСУ знищили 180 590 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 540 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати окупаційної армії:

особового складу - близько 180 590 (+540) осіб ліквідовано,

танків - 3646 (+0) од,

бойових броньованих машин - 7053 (+10) од,

артилерійських систем - 2777 (+7) од,

РСЗВ - 535 (+0) од,

засоби ППО - 283 (+1) од,

літаків - 307 (+0) од,

гелікоптерів - 293 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2339 (+5),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5637 (+7) од,

спеціальна техніка - 320 (+1).

Нагадаємо, розпочалася 414 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби, завдяки мужності кожного воїна, було відбито понад 45 атак противника.

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