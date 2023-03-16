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За добу ліквідовано понад тисячу росіян: втрати РФ вже перевалили за 162,5 тис.

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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За добу ліквідовано понад тисячу росіян: втрати РФ вже перевалили за 162,5 тис.

Фото: Associated Press

Знищено один ворожий літак.

Від 24 лютого 2022-го до 16 березня 2023-го ЗСУ знищили 162 560 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 1040 російських військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно складають:

  • особового складу - близько 162 560 (+1040) осіб ліквідовано,
  • танків - 3504 (+12) од,
  • бойових броньованих машин - 6810 (+11) од,
  • артилерійських систем - 2539 (+11) од,
  • РСЗВ - 503 (+1) од,
  • засоби ППО - 265 (+3) од,
  • літаків - 305 (+1) од,
  • гелікоптерів - 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2145 (+13),
  • крилаті ракети - 907 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5394 (+17) од,
  • спеціальна техніка - 257 (+0).

Нагадаємо, розпочалася 386-та доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. РФ не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив понад 75 атак на зазначених напрямках.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
103
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