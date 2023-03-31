За добу ліквідовано ще 460 солдатів РФ: втрати ворога перевалили за 173 тисячі

Від 24 лютого 2022-го до 31 березня 2023-го ЗСУ знищили 173 360 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 460 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

особового складу - близько 173 360 (+460) осіб ліквідовано,

танків - 3615 (+5) од,

бойових броньованих машин - 6977 (+3) од,

артилерійських систем - 2675 (+4) од,

РСЗВ - 526 (+0) од,

засоби ППО - 278 (+0) од,

літаків - 306 (+0) од,

гелікоптерів - 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2248 (+9),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5521 (+3) од,

спеціальна техніка 294 (+3).

Нагадаємо, розпочалася 401 доба широкомасштабної війни РФ в Україні. Підрозділи Сил оборони України відбили понад 80 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Росіяни протягом останньої атаки запустили 9 ракет С-300 по цивільній інфраструктурі міста Харків. Окрім цього, окупанти вдарили по Україні десятьма дронами. Сили ППО знищили 9 ворожих дронів. Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних та 4 авіаційних удари, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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