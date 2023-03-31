За добу ліквідовано ще 460 солдатів РФ: втрати ворога перевалили за 173 тисячі

Збито 9 дронів ворога.
Від 24 лютого 2022-го до 31 березня 2023-го ЗСУ знищили 173 360 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 460 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
- особового складу - близько 173 360 (+460) осіб ліквідовано,
- танків - 3615 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 6977 (+3) од,
- артилерійських систем - 2675 (+4) од,
- РСЗВ - 526 (+0) од,
- засоби ППО - 278 (+0) од,
- літаків - 306 (+0) од,
- гелікоптерів - 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2248 (+9),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5521 (+3) од,
- спеціальна техніка 294 (+3).
Нагадаємо, розпочалася 401 доба широкомасштабної війни РФ в Україні. Підрозділи Сил оборони України відбили понад 80 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.
Росіяни протягом останньої атаки запустили 9 ракет С-300 по цивільній інфраструктурі міста Харків. Окрім цього, окупанти вдарили по Україні десятьма дронами. Сили ППО знищили 9 ворожих дронів. Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних та 4 авіаційних удари, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
Читайте також:
- У Бахмуті зменшилися темпи наступу росіян, ЗСУ запобігли оточенню - аналітики ISW
- У ЗСУ розповіли про загрозу на фронті: росіяни використовують нове озброєння
- Росія атакувала Україну дронами та ракетами: усі подробиці