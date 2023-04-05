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За добу ліквідовано ще 550 солдатів РФ: втрати ворога перевалили за 176 тисяч

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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За добу ліквідовано ще 550 солдатів РФ: втрати ворога перевалили за 176 тисяч

Фото: Associated Press

Знищено 6 ворожих дронів.

Від 24 лютого 2022-го до 5 квітня 2023-го ЗСУ знищили 176 240 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 550 військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

  • особового складу - близько 176 240 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків / tanks ‒ 3629 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 7005 (+6) од,
  • артилерійських систем - 2707 (+10) од,
  • РСЗВ - 532 (+4) од,
  • засоби ППО - 280 (+0) од,
  • літаків - 306 (+0) од,
  • гелікоптерів - 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2283 (+6),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5573 (+11) од,
  • спеціальна техніка - 299 (+1).

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Нагадаємо, РФ не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

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Дата публікації
Перегляди
1296
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