За добу ліквідовано ще 550 солдатів РФ: втрати ворога перевалили за 176 тисяч

Знищено 6 ворожих дронів.
Від 24 лютого 2022-го до 5 квітня 2023-го ЗСУ знищили 176 240 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 550 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
- особового складу - близько 176 240 (+550) осіб ліквідовано,
- танків / tanks ‒ 3629 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 7005 (+6) од,
- артилерійських систем - 2707 (+10) од,
- РСЗВ - 532 (+4) од,
- засоби ППО - 280 (+0) од,
- літаків - 306 (+0) од,
- гелікоптерів - 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2283 (+6),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5573 (+11) од,
- спеціальна техніка - 299 (+1).
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Нагадаємо, РФ не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.