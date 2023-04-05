За добу ліквідовано ще 550 солдатів РФ: втрати ворога перевалили за 176 тисяч

Від 24 лютого 2022-го до 5 квітня 2023-го ЗСУ знищили 176 240 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 550 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

особового складу - близько 176 240 (+550) осіб ліквідовано,

танків / tanks ‒ 3629 (+2) од,

бойових броньованих машин - 7005 (+6) од,

артилерійських систем - 2707 (+10) од,

РСЗВ - 532 (+4) од,

засоби ППО - 280 (+0) од,

літаків - 306 (+0) од,

гелікоптерів - 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2283 (+6),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5573 (+11) од,

спеціальна техніка - 299 (+1).

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Нагадаємо, РФ не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

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