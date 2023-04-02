За добу ліквідовано ще 560 солдатів РФ: втрати ворога перевалили за 174 тисячі

Зокрема, знищено ще два ворожі танки.
Від 24 лютого 2022-го до 2 квітня 2023-го ЗСУ знищили 174 550 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 560 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
- особового складу - близько 174 550 (+560) осіб ліквідовано,
- танків - 3618 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 6986 (+5) од,
- артилерійських систем - 2687 (+4) од,
- РСЗВ - 527 (+0) од,
- засоби ППО - 279 (+0) од,
- літаків - 306 (+0) од,
- гелікоптерів - 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2249 (+1),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5537 (+9) од,
- спеціальна техніка - 296 (+0).
Нагадаємо, розпочалася 403 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.
Читайте також:
- Темпи штурмів росіян у районі Бахмута суттєво знизилися - американські аналітики
- "Усюди трупи валяються": окупант скаржиться на жахливе становище росіян в Україні: перехоплення ГУР
- “Бережіть себе”: останнє відео загиблого білоруського добровольця “Моджахеда”