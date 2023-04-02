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За добу ліквідовано ще 560 солдатів РФ: втрати ворога перевалили за 174 тисячі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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За добу ліквідовано ще 560 солдатів РФ: втрати ворога перевалили за 174 тисячі

Фото: Associated Press

Зокрема, знищено ще два ворожі танки.

Від 24 лютого 2022-го до 2 квітня 2023-го ЗСУ знищили 174 550 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 560 військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

  • особового складу - близько 174 550 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків - 3618 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 6986 (+5) од,
  • артилерійських систем - 2687 (+4) од,
  • РСЗВ - 527 (+0) од,
  • засоби ППО - 279 (+0) од,
  • літаків - 306 (+0) од,
  • гелікоптерів - 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2249 (+1),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5537 (+9) од,
  • спеціальна техніка - 296 (+0).

Нагадаємо, розпочалася 403 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

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Дата публікації
Перегляди
1034
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