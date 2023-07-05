За добу ліквідували майже 700 окупантів: Генштаб оновив втрати армії Росії

Знищено ще 12 ворожих дронів та три танки.

Станом на ранок 5 липня 2023 року ЗСУ знищили 231 700 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 670 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ від 24 лютого 2022-го:

особового складу - близько 231 700 (+670) осіб ліквідовано,

танків -4062 (+3) од,

бойових броньованих машин - 7917 (+9) од,

артилерійських систем - 4288 (+36) од,

РСЗВ - 656 (+9) од,

засоби ППО - 395 (+1) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 309 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3614 (+12),

крилаті ракети - 1264 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6865 (+22) од,

спеціальна техніка - 598 (+8).

Нагадаємо, розпочалася 497 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Окупанти атакували Україну з авіації 47 разів за добу. Протягом минулої доби противник завдав ракетного удару по місту Первомайський та селищу Білий Колодязь Харківської області. Армія РФ зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.

Читайте також: