За добу ліквідували ще 650 росіян: втрати армії РФ становлять понад 147 тисяч

За рік війни, від 24 лютого 2022-го до 25 лютого 2023-го ЗСУ знищили 147 470 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 650 російських військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ орієнтовно складають:

особового складу - близько 147 470 (+650) осіб ліквідовано,

танків - 3375 (+12) од,

бойових броньованих машин - 6609 (+9) од,

артилерійських систем - 2373 (+10) од,

РСЗВ - 475 (+1) од,

засоби ППО - 247 (+0) од,

літаків - 299 (+0) од,

гелікоптерів - 288 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2035 (+2),

крилаті ракети - 873 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5235 (+11) од,

спеціальна техніка - 230 (+1).

Нагадаємо, розпочалася 367 доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля РФ зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.Минулої доби ЗСУ відбили близько 70 атак противника на зазначених напрямках.

Читайте також:

Жахи у Бучі: трагічні події 24 лютого 2022 року