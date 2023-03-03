За добу ліквідували ще 765 солдатів: втрати армії РФ перевалили за 151 тисячу

Знищено один літак та один гелікоптер.
Від 24 лютого 2022-го до 3 березня 2023-го ЗСУ знищили 151 370 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 765 російських військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу - близько 151 370 (+765) осіб ліквідовано,
- танків - 3405 (+8) од,
- бойових броньованих машин - 6673 (+15) од,
- артилерійських систем - 2402 (+4) од,
- РСЗВ - 484 (+4) од,
- засоби ППО - 247 (+0) од,
- літаків - 301 (+1) од,
- гелікоптерів - 289 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2061 (+3),
- крилаті ракети - 873 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5281 (+17) од,
- спеціальна техніка - 230 (+0).
Нагадаємо, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 та 7 БпЛА (1 - типу "Суперкам", 2 – "Орлан" та 4 – "Ланцет").
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