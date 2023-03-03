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За добу ліквідували ще 765 солдатів: втрати армії РФ перевалили за 151 тисячу

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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За добу ліквідували ще 765 солдатів: втрати армії РФ перевалили за 151 тисячу

Фото: Associated Press

Знищено один літак та один гелікоптер.

Від 24 лютого 2022-го до 3 березня 2023-го ЗСУ знищили 151 370 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 765 російських військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно складають:

  • особового складу - близько 151 370 (+765) осіб ліквідовано,
  • танків - 3405 (+8) од,
  • бойових броньованих машин - 6673 (+15) од,
  • артилерійських систем - 2402 (+4) од,
  • РСЗВ - 484 (+4) од,
  • засоби ППО - 247 (+0) од,
  • літаків - 301 (+1) од,
  • гелікоптерів - 289 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2061 (+3),
  • крилаті ракети -  873 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5281 (+17) од,
  • спеціальна техніка - 230 (+0).

Нагадаємо, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 та 7 БпЛА (1 - типу "Суперкам", 2 – "Орлан" та 4 – "Ланцет").

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Дата публікації
Перегляди
440
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