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За добу мінус 1070 окупантів: Генштаб повідомив про нові втрати росіян

За добу мінус 1070 окупантів: Генштаб повідомив про нові втрати росіян

ЗСУ знищують окупантів на нашій землі / Фото: Associated Press

Окупанти щодня зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 5 березня склали 419 020 осіб.
Протягом минулої доби знищено ще 1070 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні втрати ворога:

  • особового складу - 419020 (+1070)
  • танків - 6657 (+9) 
  • бойових броньованих машин - 12688 (+28) 
  • артилерійських систем - 10258 (+48) 
  • РСЗВ - 1007 (+3) 
  • засобів ППО - 700 (+2) 
  • літаків - 347 
  • гелікоптерів - 325 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7863 (+18)
  • крилатих ракет - 1917 (+1)
  • кораблів та катерів - 25 
  • підводних човнів - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 13423 (+49) 
  • спеціальної техніки - 1630 (+9)

Нагадаємо, за даними британської розвідки, лютий 2024 року став найкривавішим для російської армії за середньодобовими втратами особового складу за весь час війни в Україні.

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