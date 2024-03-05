За добу мінус 1070 окупантів: Генштаб повідомив про нові втрати росіян

Окупанти щодня зазнають втрат на полі бою.
Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 5 березня склали 419 020 осіб.
Протягом минулої доби знищено ще 1070 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні втрати ворога:
- особового складу - 419020 (+1070)
- танків - 6657 (+9)
- бойових броньованих машин - 12688 (+28)
- артилерійських систем - 10258 (+48)
- РСЗВ - 1007 (+3)
- засобів ППО - 700 (+2)
- літаків - 347
- гелікоптерів - 325
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7863 (+18)
- крилатих ракет - 1917 (+1)
- кораблів та катерів - 25
- підводних човнів - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн - 13423 (+49)
- спеціальної техніки - 1630 (+9)
Нагадаємо, за даними британської розвідки, лютий 2024 року став найкривавішим для російської армії за середньодобовими втратами особового складу за весь час війни в Україні.
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