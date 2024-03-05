За добу мінус 1070 окупантів: Генштаб повідомив про нові втрати росіян

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 5 березня склали 419 020 осіб.

Протягом минулої доби знищено ще 1070 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні втрати ворога:

особового складу - 419020 (+1070)

танків - 6657 (+9)

бойових броньованих машин - 12688 (+28)

артилерійських систем - 10258 (+48)

РСЗВ - 1007 (+3)

засобів ППО - 700 (+2)

літаків - 347

гелікоптерів - 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7863 (+18)

крилатих ракет - 1917 (+1)

кораблів та катерів - 25

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 13423 (+49)

спеціальної техніки - 1630 (+9)

Нагадаємо, за даними британської розвідки, лютий 2024 року став найкривавішим для російської армії за середньодобовими втратами особового складу за весь час війни в Україні.

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