За добу на Донеччині окупанти вбили двох цивільних і ще 10 людей поранили

У Донецькій області російські загарбники протягом доби вбили двох мирних мешканців і ще 10 людей поранили.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 13 серпня росіяни вбили 2 мирних жителя Донеччини — у Красногорівці. Ще 10 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначив він.

Нагадаємо, російські війська ввечері 13 серпня обстріляли житлові райони Миколаєва. В одному з районів ворожа ракета розірвалася просто біля будинку.

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