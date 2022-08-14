За добу на Донеччині окупанти вбили двох цивільних і ще 10 людей поранили

Армія РФ продовжує знищувати населені пункти України та вбивати мирних мешканців.
У Донецькій області російські загарбники протягом доби вбили двох мирних мешканців і ще 10 людей поранили.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 13 серпня росіяни вбили 2 мирних жителя Донеччини — у Красногорівці. Ще 10 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначив він.
Нагадаємо, російські війська ввечері 13 серпня обстріляли житлові райони Миколаєва. В одному з районів ворожа ракета розірвалася просто біля будинку.
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