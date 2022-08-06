За добу на Донеччині окупанти вбили п'ятьох цивільних і ще 14 людей поранили

Армія РФ продовжує знищувати населені пункти України та вбивати мирних мешканців.
У Донецькій області російські загарбники протягом доби вбили п'ятьох мирних мешканців і ще 14 людей поранили.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 5 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 2 – в Опитному, 1 – в Авдіївці, 1 – у Соледарі та 1 – у Первомайському. Ще 14 людей отримали поранення", - зазначив він.
Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти ведуть наступальну операцію на Донецькому напрямку.
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