За добу на Донеччині російські окупанти вбили шістьох цивільних: серед загиблих є діти

За добу на Донеччині російські окупанти вбили шістьох цивільних: серед загиблих є діти

Одинадцятеро чоловік зазнали поранень.

За добу, 24 березня, російські окупанти в Донецькій області вбили щонайменше шістьох цивільних.

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Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Facebook.

Через ворожі обстріли російських окупантів загинули три людини: у Нью-Йорку, Новоселівці та Новопокровському. Шестеро цивільних зазнали поранень.

У Ясній Поляні загинув 14-річний хлопець.

Також відомо, що у Маріуполі через обстріли російських військових загинула 11-річна дівчинка. Пізніше повідомили, про ще одного загиблого в місті. П’ятеро жителів Маріуполя зазнали поранень.

За словами Кириленко, точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.

Загалом, через російську агресію на Донеччині загинуло 125 цивільних, а 504 – зазнало поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Кількість загиблих та поранених у Донецькій області / facebook/Павло Кириленко

Нагадаємо, російські військові влаштували обстріл залізничної станції Очеретине в Донецькій області. Пошкоджено будівлю станції, а поруч з коліями утворилися вирви.

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