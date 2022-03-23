За добу на Донеччині російські окупанти вбили трьох цивільних: серед загиблих є дитина

За добу на Донеччині російські окупанти вбили трьох цивільних: серед загиблих є дитина

Шестеро чоловік зазнали поранень.

За минулу добу, 22 березня, російські окупанти в Донецькій області вбили щонайменше трьох цивільних.

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Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Facebook.

Загалом російські окупанти у Мангуші вбили дві людини, а в Новоселівці – одну. Серед загиблих є 14-річний хлопець.

Також відомо, що шестеро цивільних зазнали поранень. Крім того, у Бахмуті надали допомогу одній людині, яка була поранена на Луганщині.

За словами Кириленко, точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо. Втім, 22 березня вдалося уточнити інформацію щодо одного загиблого і двох поранених у Маріуполі.

Загалом, через російську агресію на Донеччині загинуло 118 цивільних, а 483 – зазнало поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Інформація про загиблих та поранених у Донецькій області / Павло Кириленко/Facebook

Нагадаємо, у заблокованому місті Маріуполь досі перебуває близько 100 тисяч мешканців - без їжі, води та ліків.

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