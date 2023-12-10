За добу на фронті 82 бойових зіткнення: яка ситуація на лівобережжі, Авдіївці та інших гарячих точках

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби, 10 грудня, на фронтів відбулось 82 бойових зіткнення. Росіяни завдали 2 ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснили 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Внаслідок російських атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 25 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області.

Синьківка і Петропавлівка на фронті / Фото: Deepstatemap

Противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки Харківської області та Твердохлібового Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку сили оборони відбили 5 атак ворога в районах Тернів, Веселого Донецької області та Макіївки Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів в районі Макіївки та Серебрянського лісництва Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 11 атак противника в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Торецьк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 39 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного та Тоненького, Первомайського Донецької області. Тут ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Калинове, Очеретине, Новопокровське та Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 14 безуспішних атак на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів в районі південно-східніше Вугледару Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

Вугледар на карті / Фото: Deepstatemap

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 3 атаки противника в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

Роботине на карті / Фото: t.me/DeepStateUA

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Тягинка, Іванівка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон; Очаків Миколаївської області.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області та продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Удари у відповідь

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 складу боєприпасів російських окупантів.

Раніше повідомлялося, що Третю штурмову бригаду вивели з-під Бахмута після майже року важких боїв.

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