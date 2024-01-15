За добу на фронті – 86 жорстоких боєзіткнень з окупантами: головне зі зведення Генштабу

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби, 15 січня, на фронті відбулось 86 бойових зіткнень. Загалом РФ завдала 1 ракетний та 31 авіаційний ударів, здійснила 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Внаслідок російських атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Веселе Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки біля Синьківки Харківської області, де росіяни безуспішно намагалися покращити своє тактичне положення.

Синьківка на карті / Фото: Deepstatemap

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку відбито 12 атак ворога поблизу Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 18 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Григорівки, Верхньокам’янського Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону наших військ.

Терни на карті / Фото: Deepstatemap

Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару поблизу Богданівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку відбито 16 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення. Крім того ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області.

Олександропіль на карті / Фото: Deepstatemap

Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку противник, за підтримки авіації, 11 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Гостре, Курахове, Георгіївка, Костянтинівка, Катеринівка, Єлизаветівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Водяне Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів.

Український військовий на одному з напрямків / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Запорізькому напрямку відбито 2 атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення.

Плацдарм на Запорізькому напрямку / Фото: Deepstatemap

Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоандріївка Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнав Херсон та райони населених пунктів Берислав, Томарине, Іванівка, Микільське, Станіслав Херсонської області та Дніпровське, Солончаки Миколаївської області.

Ситуація на лівому березі

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 1 безуспішний штурм позицій наших військ.

Удари у відповідь

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу, 3 артилерійських засобах та 2 радіолокаційних станціях противника.

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