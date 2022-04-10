За добу на Харківщині російські окупанти вбили 10 цивільних: серед загиблих є дитина

За добу на Харківщині російські окупанти вбили 10 цивільних: серед загиблих є дитина

Найгарячішою точкою залишається місто Ізюм.

За добу, 10 квітня, російські окупанти в Харківській області вбили 10 цивільних, серед загиблих є дитина.

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Про ситуацію в області розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ворог продовжує завдавати удари по мирному населенню. Вдень окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру Балаклії, Пісочина, а також були сильні обстріли у Золочеві, Дергачах.

На жаль, внаслідок обстрілів є поранені та загиблі. Окупанти вбили 10 цивільних, серед них є дитина.

Разом з тим, голова ОВА наголосив, що наразі найгарячішою точкою залишається Ізюм.

"Там наша армія має успіхи, вночі ЗСУ знищили колону ворожих танків, тримає позиції та дозволяє перенаправити великі сили до Луганської та Донецької областей", - зазначив Синєгубов.

Окрім того, він наголосив, що в області наразі евакуюють цивільних з Лозової та Барвінкового. З самого Харкова немає потребу виїжджати.

"Наші Збройні Сили міцно тримають оборону Харкова, ми повністю володіємо ситуацією", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, раніше про ситуацію на Слобожанському напрямку розповіли в Генштабі ЗСУ.

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