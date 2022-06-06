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За добу на Харківщині внаслідок обстрілів росіянами загинуло троє людей, 10 поранено

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За добу на Харківщині внаслідок обстрілів росіянами загинуло троє людей, 10 поранено

Фото: Управління ДСНС у Харківській області

Окупанти посилюють обстріли житлових районів у Харківській області.

Протягом доби у Харківській області внаслідок обстрілів російськими загарбниками загинуло троє людей, ще 10 поранено. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

"У м. Балаклія Ізюмського району 1 загиблий, 7 поранених. В Чугуєві – 1 загиблий, 1 поранений. В Харківському районі 1 загиблий в Черкаській Лозовій, 2 поранених в с. Слобожанське. Загалом в області протягом доби: 3 загиблих та 10 поранених", - зазначив він.

Він вкотре закликав людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та одразу йти до укриттів.

Також, за його даними, ворог намагався атакувати позиції на Ізюмщині. Однак успіху не мав і змушений був відступити, зазнавши втрат. 

На північному та північно-східному напрямку росіяни зосередили увагу на обороні. Збройні Сили України намагаються просуватися вперед. 

За минулу добу окупанти обстрілювали з реактивних систем залпового вогню Салтівський та Слобідський райони Харкова, Харківський, Ізюмський та Чугуївський райони області. В Харкові є влучання в житловий будинок. Попередньо, ніхто не постраждав. 

Синєгубов також підкреслив, що евакуація з області ускладнена, оскільки окупанти не погоджують евакуаційних та гуманітарних коридорів.

Нагадаємо, ворог продовжує обстрілювати населені пункти Харківської області.

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