За добу на Таврійському напрямку втрати ворога склали 176 осіб — Тарнавський

Загарбники минулої доби здійснили 698 обстрілів та завдали 21 авіаудару по позиціях ЗСУ.

Збройні сили України протягом доби на Таврійському напрямку 19 разів відбивали атаки ворога на свої позиції.

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Про це повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

"Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 821 вогневе завдання. За останню добу втрати ворога склали 176 осіб (безповоротні - 59, поранені - 117)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, знищено 38 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 7 ББМ, 6 артилерійських систем та мінометів, 2 РСЗВ, 1 СПГ, 18 БпЛА, 1 одиниця автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки.

Також знищено 4 склади боєприпасів та 2 інші важливі об’єкти ворога.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ вдалося знайти слабкі місця в обороні росіян на півдні.

Крім того, ми раніше інформували, що на Бахмутському напрямку окупаційна армія РФ перемістила логістичне навантаження.

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