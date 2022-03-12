За добу окупаційні війська 32 рази обстрілювали міста Луганської області: є загиблі мирні мешканці

За добу окупаційні війська 32 рази обстрілювали міста Луганської області: є загиблі мирні мешканці

Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Кремінній та Золотому

За 11 березня окупаційні війська 32 рази обстрілювали міста Луганщини. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені мирні мешканці.

Про це сьогодні, 12 березня, повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Кремінній та Золотому. В деяких будинках через обстріли сталося займання. У місті Золоте ворожим вогнем пошкоджено газопровід", - розповіли правоохоронці.

Департамент комунікації Нацполіції України

Поліцейські зауважують, що продовжують нести службу у посиленому режимі та фіксують всі факти воєнних злочинів.

"Також вчора протягом дня спільні екіпажі патрульних та співробітників поліції Лисичанська доставили гуманітарну допомогу до укриттів, де люди переховуються від обстрілів", - додали в поліції.

Нагадаємо, у Черкаській області було збито ворожу ракету.

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