За добу окупанти 60 разів обстріляли територію Херсонщини з артилерії та РСЗВ – є поранені

Протягом минулої доби російські загарбники 60 разів обстріляли територію Херсонщини, поранені дві людини.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Ворог атакував мирні населені пункти області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Зазначається, що Херсон армія Російської Федерації атакувала 31 раз. Ворожі снаряди влучили у газопровід, приватні та багатоквартирні будинки.

Обстріли Херсонської області

Від початку звільнення Збройними силами України Херсона у листопаді росіяни щоденно тероризують населені пункти області.

Російська армія 24 грудня кілька годин вела обстріл Херсона. Ворожа атака була скерована на цивільні місця – ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі. За останніми даними повідомлялося, що постраждали 68 людей, а кількість жертв сягнула – 10.

У Святвечір росіяни ще раз обстріляли Херсон. Використали запальні боєприпаси. За даними джерел, спалахнули будинки, є часткове руйнування дахів.

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