За добу окупанти 60 разів обстріляли територію Херсонщини з артилерії та РСЗВ – є поранені

Російські загарбники продовжують щоденні обстріли Херсона та області.
Протягом минулої доби російські загарбники 60 разів обстріляли територію Херсонщини, поранені дві людини.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Ворог атакував мирні населені пункти області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Зазначається, що Херсон армія Російської Федерації атакувала 31 раз. Ворожі снаряди влучили у газопровід, приватні та багатоквартирні будинки.
Обстріли Херсонської області
Від початку звільнення Збройними силами України Херсона у листопаді росіяни щоденно тероризують населені пункти області.
Російська армія 24 грудня кілька годин вела обстріл Херсона. Ворожа атака була скерована на цивільні місця – ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі. За останніми даними повідомлялося, що постраждали 68 людей, а кількість жертв сягнула – 10.
У Святвечір росіяни ще раз обстріляли Херсон. Використали запальні боєприпаси. За даними джерел, спалахнули будинки, є часткове руйнування дахів.
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