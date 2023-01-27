За добу окупанти вбили 6 цивільних на Донеччині

Ще 9 людей в області поранено

Внаслідок ворожих дій окупантів 26 січня на Донеччині 9 людей загинули та ще 6 отримали поранення.

Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

"За 26 січня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: 2 в Очеретиному, 2 в Богоявленці, 1 в Авдіївці та 1 у Парасковіївці", - заявив він.

Крім загиблих, ще 9 людей в області отримали поранення.

Зазначимо, що станом на ранок 27 січня російські окупанти на Донеччині убили щонайменше 1 326 та поранили щонайменше 2 905 мирних мешканців Донецької області.

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Голова Донецької ОВА наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Розвідка Великої Британії стверджує, що інформація росіян про нібито успіхи у районі Вугледара на Донеччині та Оріхова в Запорізькій області є фейковою.

Водночас Бахмутський напрямок залишається одним з найгарячіших.

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