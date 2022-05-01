За добу окупанти обстріляли 12 будинків у Луганській області: загинув щонайменше один чоловік

У останній день квітня 19 разів росіяни відкривали вогонь по житлових кварталах міст та сіл Луганщини. Ще 12 будинків було обстріляно окупантами, Золоте-3 зруйноване на 70%, ворог штурмує Оріхове.

Про це 1 травня повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"По шість масованих артилерійських обстрілів витримали Сєвєродонецьк та Лисичанськ, по три – Рубіжне та Попаснянщина. Як наслідок, ще 12 будинків стали непридатними для життя. П'ять із них – багатоповерхівки в Сєвєродонецьку, ще дві – в Рубіжному. В цьому місті також сталися займання двох приватних будинків. У Комишувасі зруйновано будівлю сільради, школу та багатоквартирний будинок. У Лисичанську перебито газогін", – зазначив він.

Гайдай наголосив, що наразі відомо про одного загиблого чоловіка, який отримав несумісні з життям поранення у ніч проти 30 квітня в Новодружеську.

Очільник області також поінформував про поточну ситуацію на фронті. Після окупації Новотошківського росіяни зосередили зусилля на штурмі Оріхового. Точаться дуже інтенсивні стрілецькі бої – вулиця за вулицею.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 67-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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