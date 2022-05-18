За добу окупанти обстріляли 12 населених пунктів Донеччини: є загиблі та поранені (фото)

Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та промислові підприємства.
На Донеччині за добу поліція задокументувала 28 російських обстрілів – є загиблі та поранені. Серед поранених – 9-річний хлопчик.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Упродовж минулої доби окупанти вдарили по таких населених пунктах — Маріуполь, Бахмут, Соледар, Авдіївка, Лиман, Торецьк, Костянтинівка, Сіверськ, Залізне, Бахмутське, Північне, Яблунівка.
Руйнувань зазнали 52 цивільних об’єкти – житлові будинки, три школи, промислові підприємства, фермерське господарство, об’єкти критичної інфраструктури.
Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії та ракетних комплексів «Точка-У».
За даними поліції, найбільше постраждав Бахмут, де ворожий снаряд зруйнував завод та обрушив п’ятиповерхівку. Загинув чоловік, тяжкі травми отримав 9-річний хлопчик.
Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Запоріжжі ЗСУ поколошматили окупантів: знищено два десятки бійців та 14 одиниць техніки.
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