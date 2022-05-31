За добу окупанти обстріляли 12 населених пунктів Донецької області: є вбиті та поранені

За добу окупанти обстріляли 12 населених пунктів Донецької області: є вбиті та поранені

За добу російські окупанти обстріляли 12 населених пунктів Донецької області, є вбиті та поранені мирні жителі.

Руйнувань зазнали 26 цивільних об'єктів — житлові будинки, дві школи, завод, аміакопровод, критична інфраструктура.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що російські війська завдали ударів по населених пунктах – Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Миколаївка, Слов’янськ, Нью-Йорк, Очеретине, Орлівка, Неліпівка, Нетайлове, Травневе, Закотне.

Ворог обстріляв Донеччину з авіації, артилерії, танків, стрілецької зброї. Під ранок, коли мешканці спали, окупанти завдали авіаудару по центру Слов'янська, є загиблі та травмовані.

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На місцях обстрілів працювали поліцейські. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 97-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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