За добу окупанти обстріляли 12 населених пунктів на Донеччині: є загиблі та поранені (фото)

За добу росіяни зруйнували 58 цивільних об’єктів.
Протягом доби російські загарбники обстріляли 12 населених пунктів Донецької області. Є загиблі та поранені.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Руйнувань зазнали понад 40 житлових будинків, школа, музична школа, інститут, підприємства, об’єкти життєзабезпечення.
Ворог завдав удари по населених пунктах: Бахмут, Соледар, Авдіївка, Святогірськ, Миколаївка, Торецьк, Залізне, Райгородок, Ласточкине, Первомайське, Ярова, Сіль.
Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії та "Градів".
Відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, ЗСУ знищили артилерійську установку окупантів завдяки сюжету російського каналу.
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