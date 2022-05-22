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За добу окупанти обстріляли 12 населених пунктів на Донеччині: є загиблі та поранені (фото)

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За добу окупанти обстріляли 12 населених пунктів на Донеччині: є загиблі та поранені (фото)

Фото: Національна поліція України

За добу росіяни зруйнували 58 цивільних об’єктів.

Протягом доби російські загарбники обстріляли 12 населених пунктів Донецької області. Є загиблі та поранені. 

Про це повідомляє Національна поліція України.  

Руйнувань зазнали понад 40 житлових будинків, школа, музична школа, інститут, підприємства, об’єкти життєзабезпечення.

Ворог завдав удари по населених пунктах: Бахмут, Соледар, Авдіївка, Святогірськ, Миколаївка, Торецьк, Залізне, Райгородок, Ласточкине, Первомайське, Ярова, Сіль.

Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії та "Градів".

Відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, ЗСУ знищили артилерійську установку окупантів завдяки сюжету російського каналу.

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