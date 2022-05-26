За добу окупанти обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області: є загиблі мирні люди

За добу окупанти обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області: є загиблі мирні люди

За добу російські окупанти обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області - загинули мирні жителі.

Руйнувань зазнали 27 цивільних об’єктів - житлові будинки, школа, оздоровчий заклад, залізнична інфраструктура.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Ворог вдарив по населених пунктах - Авдіївка, Покровськ, Бахмут, Слов’янськ, Мар’їнка, Миколаївка, Святогірськ, Лиман, Південне, Велика Новосілка, Райгородок, Сидорове, Времівка.

Російські війська били з ракетних комплексів "Іскандер", реактивних систем залпового вогню "Град" і "Торнадо", важкої артилерії, танків. Є загиблі та поранені цивільні мешканці.

Зазначається, що поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 92-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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